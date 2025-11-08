Atelier de découverte de la Préhistoire Le Grand-Pressigny
Atelier de découverte de la Préhistoire Le Grand-Pressigny samedi 15 novembre 2025.
Atelier de découverte de la Préhistoire
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-11-15 11:00:00
fin : 2025-11-16 12:30:00
2025-11-15 2025-12-06 2025-12-13
Thèmes création de bijoux, atelier-conte, dessin au silex, poterie néolithique, faire du feu à la manière préhistorique… Sur réservation uniquement, durée 1h30.
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
English :
Choice of themes: jewelry-making, storytelling workshop, flint drawing, Neolithic pottery, prehistoric fire-making… By reservation only, duration 1h30.
German :
Thema nach Wahl: Schmuckherstellung, Märchenatelier, Zeichnen mit Feuerstein, neolithische Töpferei, Feuermachen auf prähistorische Weise… Nur mit Reservierung, Dauer 1,5 Stunden.
Italiano :
Temi a scelta: creazione di gioielli, laboratorio di narrazione, disegno su selce, ceramica neolitica, fabbricazione di fuoco preistorico… Solo su prenotazione, durata 1h30.
Espanol :
Temas a elegir: fabricación de joyas, taller de cuentacuentos, dibujo en sílex, cerámica neolítica, fabricación de fuego prehistórico… Con reserva previa, duración 1h30.
