Atelier de découverte de la Préhistoire Le Grand-Pressigny

Atelier de découverte de la Préhistoire

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-16 12:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-12-06 2025-12-13

Thèmes création de bijoux, atelier-conte, dessin au silex, poterie néolithique, faire du feu à la manière préhistorique… Sur réservation uniquement, durée 1h30.

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

English :

Choice of themes: jewelry-making, storytelling workshop, flint drawing, Neolithic pottery, prehistoric fire-making… By reservation only, duration 1h30.

German :

Thema nach Wahl: Schmuckherstellung, Märchenatelier, Zeichnen mit Feuerstein, neolithische Töpferei, Feuermachen auf prähistorische Weise… Nur mit Reservierung, Dauer 1,5 Stunden.

Italiano :

Temi a scelta: creazione di gioielli, laboratorio di narrazione, disegno su selce, ceramica neolitica, fabbricazione di fuoco preistorico… Solo su prenotazione, durata 1h30.

Espanol :

Temas a elegir: fabricación de joyas, taller de cuentacuentos, dibujo en sílex, cerámica neolítica, fabricación de fuego prehistórico… Con reserva previa, duración 1h30.

