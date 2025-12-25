Atelier de découverte de l’intelligence artificielle, Médiathèque Françoise Sagan Paris
Atelier de découverte de l’intelligence artificielle, Médiathèque Françoise Sagan Paris mercredi 14 janvier 2026.
Découvrez l’IA et explorez ChatGPT, une IA générative
révolutionnaire. De la théorie à la pratique, apprenez à vous connecter et à
poser des questions simples à ChatGPT. Nous examinerons également les
limites actuelles de ChatGPT et réfléchirons à ses implications éthiques.
En plus de plonger dans l’univers de ChatGPT, nous vous
guiderons à travers une explication concise de ce qu’est l’Intelligence
Artificielle et comment les ordinateurs apprennent. Comprenez les mécanismes
fascinants qui permettent à ces machines de développer des compétences et de
résoudre des problèmes. Nous présenterons toutes les potentialités du
logiciel à travers des exemples concrets, vous permettant ainsi de saisir
pleinement son utilité et ses applications quotidiennes.
Informations pratiques
Atelier le mercredi 14 janvier de 19h à 21h30 au 2e étage de la médiathèque
Vous en entendez parler mais vous n’osez pas vous lancer seul dans l’aventure ? Cet atelier est fait pour vous !
Le mercredi 14 janvier 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit Public adultes.
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
