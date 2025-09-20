Atelier de découverte du design graphique (6-10 ans) FRAC Grand Large Dunkerque

Atelier de découverte du design graphique (6-10 ans) Samedi 20 septembre, 16h00 FRAC Grand Large Nord

Gratuit · Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte (deux maximums)

Réservation conseillée sur le compte HelloAsso du Frac Grand Large.

Cet atelier vous invite à découvrir Le petit kit du designer graphique, un jeu imaginé par Wanda Wuylens, étudiante à l’ESAAT de Roubaix. Ce kit ludique permet d’apprendre à composer et à observer en s’amusant grâce à des tampons aux motifs inspirés par des designers et designeuses connu·es.

La collection du Frac Grand Large compte plus de 1 500 œuvres d'art et de design, exposées dans le bâtiment du FRAC mais aussi au sein de lieux partenaires, insolites, dans des écoles ou encore dans l'espace public. Elle se constitue autour d'un noyau initial consacré à l'arte povera, l'art minimal, l'art conceptuel, le nouveau réalisme, les mythologies individuelles, le pop art et Fluxus. Depuis près de trente ans, l'accent a été mis sur l'interaction entre art et design et sur le rapprochement de l'art avec le réel. Aujourd'hui le Frac concentre ses acquisitions sur la création émergente, suivant plusieurs orientations : l'objet et les nouvelles formes de design, la critique sociale, la migration des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac Grand Large occupe un nouveau bâtiment conçu par les architectes Lacaton & Vassal. Renouant avec le patrimoine industriel, il redouble l'ancienne halle de préfabrication de navires, traversée par une rue intérieure qui relie la plage au centre ville. Proche des habitants, le Frac fait écho à l'activité portuaire en s'ouvrant à l'international. Il enregistre ainsi les battements du monde et devient le catalyseur de nouvelles résonances formelles, à la fois tangibles et spéculatives. Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque) Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage » Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry Liaison via Calais puis TER jusqu'à Dunkerque

Journées européennes du patrimoine 2025

