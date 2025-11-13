Atelier de découverte du secteur Industrie Agence LENS GARE Lens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T13:00:00 – 2025-11-13T15:00:00

Fin : 2025-11-13T13:00:00 – 2025-11-13T15:00:00

Vous souhaitez vous orienter vers le secteur industriel ? Etes-vous fait pour cela ? Venez participer à un atelier de découverte du secteur de l’industrie. Nous vous présenterons le secteur industrie en mettant une focale sur le bassin minier et les métiers porteurs

Dans le cadre de cet atelier interactif, nous vous donnerons des informations essentielles par le biais de supports projetés et échangerons sur vos connaissances du tissu économique local. Cela vous permettra au final de confirmer v

Agence LENS GARE 62300 Lens Lens 62300 Centre-Ville Pas-de-Calais Hauts-de-France

