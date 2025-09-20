Atelier de découverte et d’initiation sur les facteurs de dégradations du patrimoine Église Saint-Martin-de-Solosan Cébazan

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Rencontre avec la restauratrice Camille Bouzonville Haumont, pour une animation autour des divers agents qui causent la dégradation du patrimoine.

Spécialiste en conservation préventive du patrimoine documentaire, Camille Bouzonville Haumont vous propose un atelier de découverte et d’initiation sur les différents facteurs de dégradation du patrimoine à travers des activités ludiques et pédagogique : jeux, manipulation d’outils, prélèvement d’insectes…

Saurez-vous trouver la petite bête ?

Cette animation est proposée par le service patrimoine de la Communauté de communes Sud-Hérault.

Église Saint-Martin-de-Solosan 6 rue de l'église, 34360 Cébazan Cébazan 34360 Hérault Occitanie Cette église est dédiée à saint Martin de Solosan, protecteur des routes. Elle est construite sur une base romane dont il ne reste que la partie occidentale et quelques murs qui soutenaient la voûte en berceau. Des arcades percées ouvrent sur des nefs latérales. Le chevet qui devait être semi-circulaire a été remplacé à l'époque moderne par un chœur de plan carré. Sous le porche de l'église se trouve une table d'autel découverte lors de fouilles en 1975, d'époque pré-romane, témoignant de l'ancienneté de l'église.

© Didier Taillefer