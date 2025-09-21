Atelier de découverte et d’initiation sur les facteurs de dégradations du patrimoine Église Saint-Pierre Assignan

Atelier de découverte et d’initiation sur les facteurs de dégradations du patrimoine Dimanche 21 septembre, 11h00 Église Saint-Pierre Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Rencontre avec la restauratrice Camille Bouzonville Haumont, pour une animation autour des divers agents qui causent la dégradation du patrimoine.

Spécialiste en conservation préventive du patrimoine documentaire, Camille Bouzonville Haumont vous propose un atelier de découverte et d’initiation sur les différents facteurs de dégradation du patrimoine à travers des activités ludiques et pédagogique : jeux, manipulation d’outils, prélèvement d’insectes …

Saurez-vous trouver la petite bête ?

Cette animation est proposée par le service patrimoine de la Communauté de communes Sud-Hérault.

Église Saint-Pierre Bourg, 34360 Assignan Assignan Hérault Occitanie L'église paroissiale Saint-Pierre est une construction du XVIIe siècle (1604), avec une nef à trois travées, couverte d'un berceau plein cintre. La clé de voûte date de 1701.

Elle dispose d’une horloge authentique au patrimoine technique remarquable, alimentant le clocher.

© Didier Taillefer