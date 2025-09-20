Atelier de découverte et d’initiation sur les facteurs de dégradations du patrimoine Église Sainte-Marguerite Prades-sur-Vernazobre

Atelier de découverte et d’initiation sur les facteurs de dégradations du patrimoine Samedi 20 septembre, 15h30 Église Sainte-Marguerite Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire.

Rencontre avec la restauratrice Camille Bouzonville Haumont, pour une animation autour des divers agents qui causent la dégradation du patrimoine.

Spécialiste en conservation préventive du patrimoine documentaire, Camille Bouzonville Haumont vous propose un atelier de découverte et d’initiation sur les différents facteurs de dégradation du patrimoine à travers des activités ludiques et pédagogique : jeux, manipulation d’outils, prélèvement d’insectes …

Saurez-vous trouver la petite bête ?

Cette animation est proposée par le service patrimoine de la Communauté de communes Sud-Hérault.

Église Sainte-Marguerite Rue de l'église, 34360 Prades-sur-Vernazobre Prades-sur-Vernazobre 34360 Hérault Occitanie Cette église paroissiale est composée d'une nef unique avec quatre travées. Elle possède plusieurs objets remarquables : une vierge en bois doré du XVIIe siècle, une statue représentant saint Roch en bois doré du XVIIIe siècle, toutes deux fraîchement restaurées dans le cadre du Plan-Objet Sud-Hérault, ainsi que des ornements liturgiques. Sa cloche, quant à elle, date de 1767. À l'intérieur, des vitraux du maître verrier toulousain Victor Gesta, aux couleurs vives, illuminent l'ensemble.

L’église fait partie du deuxième Plan-Objet mis en place sur le territoire Sud-Hérault (2019). À cette occasion, les deux sculptures en bois de l’église ont été restaurées : Vierge à l’enfant et saint Roch.

© Didier Taillefer