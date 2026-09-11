Atelier de découverte immersif – Ebéniste – restaurateur – les outils d’autrefois, Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis

Informations pratiques

Atelier de découverte immersif – Ebéniste – restaurateur – les outils d’autrefois 19 et 20 septembre Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) La Réunion

Limité à 10 personnes (sur l’atelier)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Dans l’atelier d’un restaurateur – les outils d’autrefois

Un atelier découverte immersif où les familles entrent dans l’univers d’un artisan d’objet et de mobilier.

Faire comprendre que restaurer, c’est observer, comprendre et respecter le meuble, pas seulement le réparer.

Déroulé :

• Présentation des outils ancien et actuel, utilisé en restauration : Rabot, ciseaux à bois, serre joint, brosse, col traditionnel, etc.

• Démonstration : Initiation à quelques gestes simples de restauration sur un petit élément de meuble ou une pièce test : ponçage doux, nettoyage de surface et petites retouches sur bois.

Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) 17a Chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis, France Saint-Louis 97450 La Réunion La Réunion 0262912430 https://museesreunion.fr/madoi Le domaine est voué à la production de café dès 1724. Cette culture perdure jusque vers 1860, mais est progressivement remplacée par celle de la canne à sucre à partir du premier tiers du XIXe siècle. Une unité de production de sucre est alors construite et la production de sucre cesse au tout début du XXe siècle. Les bâtiments de l’usine construits en contrebas de la maison principale avoisinent la forge domestique et les écuries. La sucrerie appartient à une séquence distributive qui est restée inchangée malgré le changement de vocation du domaine : les fonction sont étagées le long de l’allée principale qui monte à la maison en traversant successivement une zone d’habitat peu organisée (« kan » des esclaves, puis des engagés) , puis une zone de production (argamasse pour le café, puis usine pour le sucre).

Dans l’atelier d’un restaurateur – les outils d’autrefois