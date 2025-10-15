Atelier de dégustation à l’aveugle Saint-Amarin
Atelier de dégustation à l’aveugle Saint-Amarin mercredi 15 octobre 2025.
Atelier de dégustation à l’aveugle
rue Charles de Gaulle Saint-Amarin Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-10-15 14:30:00
Avez-vous les papilles aventureuses et un palais particulièrement aiguisé ? Jetez-vous à l'eau et goutez les produits proposés par la boutique des Demoiselles du Vrac, les yeux bandés !
rue Charles de Gaulle Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 13 90
English :
Do you have adventurous taste buds and a particularly sharp palate? Take the plunge and taste our products blindfolded!
German :
Haben Sie abenteuerlustige Geschmacksknospen und einen besonders scharfen Gaumen? Dann stürzen Sie sich ins Wasser und probieren Sie die Produkte, die der Shop anbietet, mit verbundenen Augen!
Italiano :
Avete papille gustative avventurose e un palato particolarmente acuto? Fate il grande passo e assaggiate i prodotti offerti in negozio, bendati!
Espanol :
¿Tiene papilas gustativas aventureras y un paladar especialmente agudo? Atrévase a probar los productos de la tienda con los ojos vendados
