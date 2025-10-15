Atelier de dégustation à l’aveugle Saint-Amarin

Avez-vous les papilles aventureuses et un palais particulièrement aiguisé ? Jetez-vous à l’eau et goutez les produits proposés par la boutique des Demoiselles du Vrac, les yeux bandés ! 0 .

English :

Do you have adventurous taste buds and a particularly sharp palate? Take the plunge and taste our products blindfolded!

German :

Haben Sie abenteuerlustige Geschmacksknospen und einen besonders scharfen Gaumen? Dann stürzen Sie sich ins Wasser und probieren Sie die Produkte, die der Shop anbietet, mit verbundenen Augen!

Italiano :

Avete papille gustative avventurose e un palato particolarmente acuto? Fate il grande passo e assaggiate i prodotti offerti in negozio, bendati!

Espanol :

¿Tiene papilas gustativas aventureras y un paladar especialmente agudo? Atrévase a probar los productos de la tienda con los ojos vendados

