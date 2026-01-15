Atelier de dégustation Champagne(s) 3 champagnes monocépages Pressoria Aÿ-Champagne

Atelier de dégustation Champagne(s) 3 champagnes monocépages

Pressoria 11, Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-11-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-14 2026-04-04 2026-05-16 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-05

Tout public

Venez (re) découvrir les 3 cépages champenois, leurs particularités et leurs différences pendant cet atelier d’1h00 animé par Léonie de l’Atelier Songe.

Observez, sentez, et bien sûr goutez 3 vins de champagnes monocépages blanc de blancs, blanc de noirs et blanc de meuniers n’auront plus de secrets pour vous après cette dégustation !

Dégustation incluant 3 verres de 10cl chacun.

Atelier possible en GB à 15h00 Possibilité de visite de Pressoria à tarif préférentiel en option .

Pressoria 11, Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de dégustation Champagne(s) 3 champagnes monocépages

L’événement Atelier de dégustation Champagne(s) 3 champagnes monocépages Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-01-15 par ADT de la Marne