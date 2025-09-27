Atelier de dégustation Champagne(s) animé par Atelier Songe Rue des Mureaux Aÿ-Champagne

Atelier de dégustation Champagne(s) animé par Atelier Songe Rue des Mureaux Aÿ-Champagne samedi 27 septembre 2025.

Atelier de dégustation Champagne(s) animé par Atelier Songe

Rue des Mureaux Pressoria Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-25

Venez vous initier à l’oenologie grâce à 3 dates et 3 thèmes abordés par Wine & Curious!Tout public

Venez (re) découvrir les 3 cépages champenois, leurs particularités et leurs différences pendant cet atelier d’1h00 animé par Léonie.

Observez, sentez, et bien sûr goutez 3 vins de champagnes monocépages blanc de blancs, blanc de noirs et blanc de meuniers n’auront plus de secrets pour vous après cette dégustation !

Dégustation incluant 3 verres de 10cL chacun. Visite de Pressoria au tarif préférentiel de 14€ en option. .

Rue des Mureaux Pressoria Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est event@pressoria.com

English : Atelier de dégustation Champagne(s) animé par Atelier Songe

Wine & Curious introduces you to oenology on 3 dates and 3 themes!

German :

Wine & Curious bietet 3 Termine und 3 Themen an, um Sie in die Weinkunde einzuführen!

Italiano :

Vieni a conoscere l’enologia in 3 date e 3 argomenti trattati da Wine & Curious!

Espanol :

¡Venga y aprenda enología en 3 fechas y 3 temas cubiertos por Wine & Curious!

L’événement Atelier de dégustation Champagne(s) animé par Atelier Songe Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts