Atelier de dégustation de bières de Noël

Un Singe en Hiver 3 Rue François Robert Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 16:30:00

fin : 2025-12-26 17:30:00

Date(s) :

2025-12-26 2025-12-27

En décembre, à l’heure où de délicieuses effluves de pain d’épices et vin chaud envahissent le marché de Noël de la ville, Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès ajoute à sa liste des délices de fin d’année une dégustation pour le moins insolite la bière de Noël !

En collaboration avec une micro-brasserie familiale installée en plein centre-ville et aux abords de la Cité de la gastronomie et du vin, venez découvrir une prestation alliant les techniques de brasserie, un parcours sensoriel pour vous permettre de découvrir les matières premières de la bière, et une dégustation sur cuve ! la prestation se termine par une explication des accords bières fromages de notre belle région Bourgogne. .

Un Singe en Hiver 3 Rue François Robert Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

