ATELIER DE DÉGUSTATION DE VIN ALUNAS-LES-CHATEAUX Lunas samedi 19 juillet 2025.

D35 E9 Lunas Hérault

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Atelier de dégustation de vins et visite de la chapelle de Nize

18h Visite de la chapelle de Nize

19h Dégustation de vins

20h Repas local sur réservation au 06 72 99 89 90

D35 E9 Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 72 99 98 90

English :

Wine tasting workshop and visit to the Nize chapel

6pm Visit to the Nize chapel

7pm Wine tasting

8pm Local meal on reservation 06 72 99 89 90

German :

Weinproben-Workshop und Besuch der Kapelle von Nize

18 Uhr Besuch der Kapelle von Nize

19 Uhr Weinprobe

20h Lokales Essen mit Reservierung unter 06 72 99 89 90

Italiano :

Laboratorio di degustazione e visita alla cappella di Nize

18:00 Visita alla cappella di Nize

19:00 Degustazione di vini

ore 20:00 Cena locale su prenotazione al numero 06 72 99 89 90

Espanol :

Taller de cata de vinos y visita a la capilla Nize

18:00 Visita a la capilla de Nize

19h Degustación de vinos

20:00 Comida local previa reserva al 06 72 99 89 90

