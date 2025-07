ATELIER DE DÉGUSTATION DE VINS FRANÇAIS À MONTPELLIER Montpellier

ATELIER DE DÉGUSTATION DE VINS FRANÇAIS À MONTPELLIER Montpellier mardi 15 juillet 2025.

ATELIER DE DÉGUSTATION DE VINS FRANÇAIS À MONTPELLIER

17 Rue Saint-Guilhem Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-29 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-02 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09

Plongez dans l’univers du vin français lors d’un atelier sensoriel et convivial au cœur de Montpellier ! Pendant 1h15, découvrez l’histoire du vin, les bases de la viticulture, et les principales méthodes de fabrication. Apprenez les spécificités des régions françaises et le secret des accords mets et vins. Dégustez 5 vins soigneusement sélectionnés (2 blancs, 3 rouges) issus de régions et profils

Plongez dans l’univers du vin français lors d’un atelier sensoriel et convivial au cœur de Montpellier !

Atelier uniquement en anglais et en espagnol :

En anglais du Mardi au Samedi 17h30 18h45

En espagnol du Mardi au Samedi 19h30 20h45

Pendant 1h15, découvrez l’histoire du vin, les bases de la viticulture, et les principales méthodes de fabrication. Apprenez les spécificités des régions françaises et le secret des accords mets et vins. Dégustez 5 vins soigneusement sélectionnés (2 blancs, 3 rouges) issus de régions et profils variés. Initiez-vous à une méthode simple et professionnelle d’analyse du vin à travers les trois phases de la dégustation visuelle, olfactive et gustative.

Guidé par un sommelier passionné, vivez une véritable expérience œnologique chaleureuse, accessible à tous, pour mieux comprendre, apprécier et raconter le vin français ! .

17 Rue Saint-Guilhem Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 61 70 40 30 laviedesvins.events@gmail.com

English : WINE TASTING MONTPELLIER CENTER LA VIE DES VINS

Step into the world of French wine with a sensory and convivial workshop in the heart of Montpellier! Over the course of 1 hour and 15 minutes, discover the history of wine, the fundamentals of grape growing, and the main winemaking techniques. Learn about french wine producing regions and the secrets of food and wine pairing.

German :

Tauchen Sie in die Welt des französischen Weins ein, während eines geselligen und sensorischen Workshops im Herzen von Montpellier! Erfahren Sie 1 Stunde und 15 Minuten lang alles über die Geschichte des Weins, die Grundlagen des Weinanbaus und die wichtigsten Herstellungsmethoden. Lernen Sie die Besonderheiten der französischen Regionen kennen und erfahren Sie, wie man Wein und Speisen am besten kombiniert. Probieren Sie 5 sorgfältig ausgewählte Weine (2 Weißweine, 3 Rotweine) aus verschiedenen Regionen und Profilen

Italiano :

Immergetevi nel mondo del vino francese in un laboratorio sensoriale nel cuore di Montpellier! Per 1h15, scoprite la storia del vino, le basi della viticoltura e i principali metodi di vinificazione. Imparate a conoscere le caratteristiche specifiche di ogni regione francese e i segreti dell’abbinamento vino-cibo. Degustazione di 5 vini accuratamente selezionati (2 bianchi, 3 rossi) provenienti da regioni e profili diversi

Espanol : TALLER DE CATA DE VINOS FRANCESES EN MONTPELLIER LA VIE DES VINS

¡Sumérgete en el mundo del vino francés con un taller sensorial y ameno en el corazón de Montpellier! Durante 1 hora y 15 minutos, descubrirás la historia del vino, los fundamentos de la viticultura y las principales técnicas de elaboración. Aprende las particularidades de las regiones vinícolas francesas y los secretos de los maridajes vino-comida.

L’événement ATELIER DE DÉGUSTATION DE VINS FRANÇAIS À MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2025-07-11 par 34 OT MONTPELLIER