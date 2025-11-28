ATELIER DE DEGUSTATION D’EXCEPTION METS ET VINS DE FETE Fontès

ATELIER DE DEGUSTATION D’EXCEPTION METS ET VINS DE FETE

333 Chemins des Termes Fontès Hérault

Tarif : 60 – 60 – 70 EUR

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Dégustation guidée de 5 vins, en accord avec des mets d’exception.

– La Part des Anges, Cartagène Blanche du Languedoc, et Foie Gras

– 999 millésime 2022, vin Blanc élevé en Amphore et Toast à la truffe de la Cigalière à Aumes

– Champagne et Caviar du Château Castillonne à St Ghuilhem du Désert

– Envol des Anges Blanc millésime 2023 et Comté

– Souffle des Anges Rouge millésime 2016 et Chocolat de Geoffrey Gil à Servian

Apprenez à déguster ou perfectionnez-vous, et percevez la subtilité du mariage du vin avec des produits de gastronomie dans un cadre chaleureux et propice à la dégustation.

Visite guidée nocturne de la cave offerte pour ceux qui le souhaitent.

Nombre de places limité !

Possibilité d’acheter les vins dégustés avec une remise de 20% pour vos fêtes !

En partenariat avec le Guide des Belles Adresses d’Occitanie .

333 Chemins des Termes Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 22 33 17 87 contact@lanqueven.com

English :

Guided tasting of 5 wines, paired with exceptional dishes.

German :

Geführte Verkostung von 5 Weinen, die zu außergewöhnlichen Gerichten passen.

Italiano :

Degustazione guidata di 5 vini, abbinati a piatti eccezionali.

Espanol :

Degustación guiada de 5 vinos, maridados con platos excepcionales.

