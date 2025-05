Atelier de dégustation d’huiles d’olive – Le Relais Vauban Bazoches, 6 juin 2025 18:30, Bazoches.

Nièvre

Atelier de dégustation d'huiles d'olive Le Relais Vauban 3 route de Corbigny Bazoches Nièvre

Début : 2025-06-06 18:30:00

fin : 2025-06-06 20:00:00

2025-06-06

“Atelier de dégustation d’huiles d’olive” à Bazoches. Au Relais Vauban de 18h30 à 20h, dégustation de 5 crus d’huiles d’olive bio de l’Hérault & olives. Découverte des étapes de dégustation histoire et culture autour de l’olive. 15€/personne (atelier limité à 20 pers) animé par Claudie Héline (bazochoise et analyste sensorielle)

Réservez votre dîner provençal, à la suite de l’atelier Entrée, plat et dessert 24€ (Pissaladière, Aïoli au cabillaud provençal, dessert au choix). .

Le Relais Vauban 3 route de Corbigny

Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 50 32 51

