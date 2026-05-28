Informations pratiques

Mittelwihr

Atelier de dégustation les sens en folie Domaine Specht

2 rue des églises Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-02 11:00:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-11-02

Découvrez les vins à travers vos sens ! Décelez leurs secrets en utilisant votre vue, votre odorat et votre goût à travers nos accords mets et vins inédits concoctés à base de produits locaux.

Cette animation est l’occasion pour le participant de découvrir notre chai. Entre foudres, barriques et cuves inox nous aurons l’occasion d’échanger autour du métier de vigneron ainsi que des processus de vinification.

Nous poursuivons par une expérience sensitive unique, au creux de notre cave où nous convions les participants à redécouvrir leurs sens à travers trois activités.

Dans un premier temps, les participants font appel à leur odorat pour déceler les différents arômes du vin.

Dans un second temps, les papilles des participants sont sollicitées. En effet, à travers la dégustation d’eaux aromatisées nous invitons les participants à déceler où se situent les papilles qui détectent les 4 saveurs primaires.

Enfin, après l’effort le réconfort nous terminons cette animation par la dégustation de 3 accords mets-vins inédits avec des produits artisanaux. .

2 rue des églises Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 85 domaine.specht.evenement@gmail.com

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English :

Discover wines through your senses! Discover their secrets using your sight, smell and taste through our original food and wine pairings made with local products.

L’événement Atelier de dégustation les sens en folie Domaine Specht Mittelwihr a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr