Atelier de dégustation vins, fromages et plaisirs sucrés d’Alsace

26 rue des merles Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-19 2025-12-20

Dégustation guidée de vins d’Alsace accompagnés de desserts et de fromages typiques de la région. Réservation 24 heures à l’avance.

Dégustation de vins, fromages et desserts d’Alsace. Le Clos des Terres Brunes vous fera déguster des fromages issus des fermes de nos producteurs Alsaciens et des desserts typiques de la région qui s’accorderont à merveille aux vins du domaine. Vous pourrez également découvrir la cave à l’occasion du visite guidée. .

26 rue des merles Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 70 jean.siegler@wanadoo.fr

English :

Guided tasting of Alsace wines accompanied by desserts and cheeses typical of the region. Please book 24 hours in advance.

German :

Geführte Verkostung elsässischer Weine mit typischen Desserts und Käsesorten aus der Region. Reservierung 24 Stunden im Voraus.

Italiano :

Degustazione guidata di vini alsaziani accompagnati da dessert e formaggi tipici della regione. Si prega di prenotare con 24 ore di anticipo.

Espanol :

Degustación guiada de vinos de Alsacia acompañada de postres y quesos típicos de la región. Se ruega reservar con 24 horas de antelación.

L’événement Atelier de dégustation vins, fromages et plaisirs sucrés d’Alsace Mittelwihr a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr