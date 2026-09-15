Atelier de dentelle aux fuseaux Audierne
mardi 13 octobre 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Atelier de dentelle aux fuseaux
72 rue du 14 juillet Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 09:00:00
fin : 2026-12-31 18:30:00
Date(s) :
2026-10-13
Enseignement de la dentelle aux fuseaux ainsi que la confection du filet pour les coiffes traditionnelles ou autre.
Atelier de 3h, 2h, ou 1h pour la découverte. Inscription sur le site pour réserver sa place. .
72 rue du 14 juillet Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 37 65 23 04
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English :
L’événement Atelier de dentelle aux fuseaux Audierne a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz
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