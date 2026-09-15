Informations pratiques

Audierne

Atelier de dentelle aux fuseaux

72 rue du 14 juillet Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 09:00:00

fin : 2026-12-31 18:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Enseignement de la dentelle aux fuseaux ainsi que la confection du filet pour les coiffes traditionnelles ou autre.

Atelier de 3h, 2h, ou 1h pour la découverte. Inscription sur le site pour réserver sa place. .

72 rue du 14 juillet Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 37 65 23 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de dentelle aux fuseaux Audierne a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz