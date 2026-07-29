Informations pratiques

Primelin

Atelier de dentelle aux fuseaux

camping de Primelin Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 14:00:00

fin : 2026-09-02 17:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Association créée pour enseigner la dentelle aux fuseaux, mais aussi la confection du filet… support de nos coiffes locales. .

camping de Primelin Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 37 65 23 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de dentelle aux fuseaux Primelin a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz