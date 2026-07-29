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AGENDA · Primelin

Atelier de dentelle aux fuseaux Primelin

mercredi 2 septembre 2026 · Primelin

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
camping de Primelin
Ville
29770 Primelin
Département
Finistère
Tarif

Primelin

Atelier de dentelle aux fuseaux

camping de Primelin Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 14:00:00
fin : 2026-09-02 17:00:00

Date(s) :
2026-09-02

Association créée pour enseigner la dentelle aux fuseaux, mais aussi la confection du filet… support de nos coiffes locales.   .

camping de Primelin Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 37 65 23 04 

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English :

L’événement Atelier de dentelle aux fuseaux Primelin a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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