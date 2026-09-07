AGENDA · Primelin
Atelier de dentelle aux fuseaux Primelin
mercredi 7 octobre 2026 · Primelin
Informations pratiques
Primelin
Atelier de dentelle aux fuseaux
salle à coté de la bibliothèque Primelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07 17:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Association créée pour enseigner la dentelle aux fuseaux, mais aussi la confection du filet … support des coiffes bretonnes. .
salle à coté de la bibliothèque Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 37 65 23 04
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English :
L’événement Atelier de dentelle aux fuseaux Primelin a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz
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