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AGENDA · Primelin

Atelier de dentelle aux fuseaux Primelin

mercredi 7 octobre 2026 · Primelin

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
salle à coté de la bibliothèque
Ville
29770 Primelin
Département
Finistère
Tarif

Primelin

Atelier de dentelle aux fuseaux

salle à coté de la bibliothèque Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07 17:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Association créée pour enseigner la dentelle aux fuseaux, mais aussi la confection du filet … support des coiffes bretonnes.   .

salle à coté de la bibliothèque Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 37 65 23 04 

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English :

L’événement Atelier de dentelle aux fuseaux Primelin a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz

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