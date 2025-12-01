Atelier de dessin ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Atelier de dessin

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 rue du Gabizos Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 18 EUR

Tarif plein

Date et horaire :

Début : 2026-02-06 18:15:00

fin : 2026-02-06 20:15:00

Date :

2026-02-06

Ateliers bimensuels animés par Arsène Frechet (Les dessins du coin).

Un vendredi sur deux. Possibilité de participer à un seul atelier ou à toute la série.

Apprendre le dessin pas à pas ateliers découverte et pratique.

Cette nouvelle série d’ateliers invite les participants à explorer le dessin sous toutes ses facettes, du regard attentif porté à la nature jusqu’à la recherche du geste pictural et de la couleur. D’octobre à avril, chaque séance propose une approche progressive, mêlant observation, composition, étude académique et liberté créative.

Que vous soyez débutant curieux ou passionné de longue date, ces ateliers sont faits pour avancer à votre rythme, découvrir de nouvelles inspirations et partager de beaux moments de créativité. Au plaisir de dessiner ensemble et de voir vos univers s’épanouir séance après séance.

Détails des ateliers sur le site internet de l’Abbadiale, Maison des arts.

– A partir de 12 ans.

– Ateliers animés par Arsène Fréchet.

– Réservation obligatoire. .

English :

Bimonthly workshops led by Arsène Frechet (Les dessins du coin).

Every other Friday. You can take part in a single workshop or the whole series.

Learn to draw step by step: discovery and practical workshops.

This new series of workshops invites participants to explore drawing in all its facets, from a close look at nature to the search for pictorial gesture and color. From October to April, each session offers a progressive approach, combining observation, composition, academic study and creative freedom.

Whether you’re an inquisitive beginner or a long-time enthusiast, these workshops are designed to enable you to progress at your own pace, discover new inspirations and share creative moments. We look forward to drawing together and watching your worlds blossom session after session.

Workshop details on the Abbadiale, Maison des arts website.

