Atelier de dessin, arts plastiques et beaux arts – Atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes

Atelier de dessin, arts plastiques et beaux arts – Atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes jeudi 25 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 17:00 – 18:00

Gratuit : non Tarif annuel : (Possibilité de payer en plusieurs fois)Atelier hebdomadaire de 1h : 360 € + 50 € de fournituresAtelier hebdomadaire de 1h30 : 410 € + 50 € de fournituresAtelier hebdomadaire de 2h : 450 € + 50 € de fournitures Tarif trimestriel :Atelier hebdomadaire de 1h : 145 € + 25 € de fournituresAtelier hebdomadaire de 1h30 : 160 € + 25 € de fournituresAtelier hebdomadaire de 2h : 170 € + 25 € de fournitures Forfait de 10 séances (valable durant l’année scolaire / septembre-juin) :1H : 155 € + 15 € de fournitures1H30 : 180 € + 15 € de fournitures2h : 200 € € + 15 € de fournitures 15 € d’adhésion à l’association O Pigmentée Séances individuelles :1H : 20 € (frais de fournitures et d’adhésion compris)1H30 : 29 € (frais de fournitures et d’adhésion compris)2H : 35 € (frais de fournitures et d’adhésion compris) Jeune Public

Découverte et apprentissage des techniques de dessin et création autour de l’imaginaire. Les ateliers et les techniques sont adaptés selon l’âge des participants.Durant les ateliers arts plastiques et beaux-arts, chacun peut développer son imaginaire et son identité, et découvrir ainsi sa part de créativité en apprenant à explorer des techniques variées telles que :- Dessin académique (classique et moderne).-Peinture (techniques peinture à huile, aquarelle, acrylique, gouache, etc…)-Crayon de couleurs.-Marqueur (feutre à alcool, posca, feutre classique, etc…)-Pastels secs et pastels gras-Sculpture : Argile, fil de fer, papier mâché, etc…-Création de livres d’après un conte ou une histoire imaginée.-Collage, photo, fresque, land art, installation, bricolage, gravure, lino-gravure… En privilégiant notamment la couleur, la forme, la ligne, la texture, le volume et l’espace et en considérant dans certains projets, pour les plus jeunes, l’émotion et le corps. Matérialiser son propre monde inventé et fictif en lui donnant émotion, forme et couleurs permet aux participants de libérer la fertilité de leur imagination et de s’exprimer autrement que par la parole à travers des techniques différentes. Essentiellement orientés vers l’art moderne, ces ateliers de Beaux-Arts favorisent également la découverte de l’histoire de l’Art par la pratique et l’inspiration. Les créations seront exposées régulièrement à l’Atelier O Pigmentée. Ces ateliers sont animés par des artistes plasticienne diplômées en arts plastiques et beaux-Arts. Les participants qui souhaitent apprendre ou se perfectionner en dessin académique ou dans une technique particulière, ont la possibilité de l’indiquer au professeur afin qu’elle puisse adapter et personnaliser son cours. Horaires Hebdomadaires :Lundi : 17h à 18h30 – 8/11 ansLundi : 17h à 18h – 4/7 ansMercredi : 14h à 15h – 4/7 ansMercredi : 14h à 15h30 – 8/11 ansMercredi : 17h à 19h – 12/16 ansJeudi : 17h à 18h – 4/7 ansJeudi : 17h à 18h30 – 8/11 ans INSCRIPTION EN LIGNE (en une fois) : https://www.helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/adhesions/ateliers-de-dessin-arts-plastiques-et-beaux-arts-a-partir-de-4-ans-et-ados-2-1INSCRIPTION EN LIGNE (en plusieurs fois) : https://www.helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/adhesions/ateliers-de-dessin-arts-plastiques-et-beaux-arts-a-partir-de-4-ans-et-ados-2

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0619339501 https://www.atelieropigmentee.com/atelier-arts-plastiques