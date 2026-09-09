Atelier de dessin au pastel sec « Raviver le patrimoine », Musée du sel, Saint-Leu

Informations pratiques

Atelier de dessin au pastel sec « Raviver le patrimoine » 19 et 20 septembre Musée du sel La Réunion

Limité à 12 personnes. De 6 à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Atelier de dessin naturaliste aux crayon et pastel sec sur le thème « Raviver le Patrimoine » Réalisation de dessins originaux par un apprentissage de la mise en page, de la mise en place des contours aux crayons de couleur et feutres et de la mise en couleur au pastel sec

Musée du sel 25, Pointe au sel les Bas 97436 SAINT-LEU Saint-Leu 97436 La Réunion La Réunion +262 262 34 67 00 https://www.departement974.fr/actualite/musee-sel Espace exceptionnel, propriété du Conservatoire du Littoral, la Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l’on fabrique du sel à La Réunion. Le Musée du sel est installé dans l’ancien magasin qui servait autrefois de stockage pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins d’évaporation de l’eau de mer.

La Pointe au sel, un site depuis toujours dédié au sel

En 1704, le sieur FEUILLY raconte que les habitants obtiennent les précieux cristaux blancs en déposant de l’eau de mer dans de grandes feuilles (emponnes) de palmiers. Suite au blocus qui empêche l’importation de sel en provenance de Madagascar, il devient indispensable pour les Réunionnais de produire leur propre sel car cette denrée est alors le seul moyen de conserver les aliments périssables.

En 1942, Etienne DUSSAC, propriétaire de l’usine sucrière Stella Matutina et du site de la Pointe au sel, décide d’industrialiser la production de sel, connue de longue date à cet endroit. Dès 1944, les salines produisent 250 tonnes de sel par an. Mais après la guerre, la reprise des importations en provenance de Madagascar et de Maurice, condamne peu à peu le sel réunionnais, trop cher.

Saint-Leu, un site idéal pour faire du sel

A Saint-Leu, l’eau de mer est particulièrement chargée en chlorure de sodium, en calcium et en magnésium. Une eau pure, un ensoleillement généreux, des pluies rares, caractérisent cette zone de la côte ouest de l’île de La Réunion.

Atelier de dessin naturaliste aux crayon et pastel sec sur le thème « Raviver le Patrimoine » Réalisation de dessins originaux par un apprentissage de la mise en page, de la mise en place des contours…

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