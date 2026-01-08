Atelier de dessin aux pastels Libraire Tandem Mauléon-Licharre
Atelier de dessin aux pastels Libraire Tandem Mauléon-Licharre samedi 31 janvier 2026.
Atelier de dessin aux pastels
Libraire Tandem 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Vous êtes invités à la librairie Tandem, à Mauléon.
Nous accueillerons notre premier atelier de dessin aux pastels animé par Alix. Cet atelier est ouvert à celles et ceux qui souhaitent apprendre les bases de l’illustration aux pastels.Tout le matériel est fourni. En raison de l’espace, nous vous invitons à vous inscrire. .
Libraire Tandem 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12 librairietandem@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de dessin aux pastels
L’événement Atelier de dessin aux pastels Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Pays Basque