Atelier de dessin aux pastels Libraire Tandem Mauléon-Licharre

Atelier de dessin aux pastels

Libraire Tandem 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Vous êtes invités à la librairie Tandem, à Mauléon.

Alix sera à la librairie pour un nouvel atelier de dessin aux pastels sur le thème de la montagne. Cet atelier est ouvert à celles et ceux qui souhaitent apprendre les bases de l’illustration aux pastels, pour les enfants dès 8 ans. Tout le matériel est fourni. En raison de l’espace, nous vous invitons à vous inscrire. .

Libraire Tandem 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12 librairietandem@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de dessin aux pastels

L’événement Atelier de dessin aux pastels Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Pays Basque