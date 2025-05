Atelier de dessin avec Anne Rouquette – Saint-Jean-Lespinasse, 17 mai 2025 14:30, Saint-Jean-Lespinasse.

Atelier de dessin avec Anne Rouquette Château de Montal Saint-Jean-Lespinasse Lot

Tarif : 13 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-05-17 14:30:00

2025-05-17

Dans le cadre du Printemps du dessin, Anne Rouquette, illustratrice en littérature jeunesse, anime un atelier de dessin pour adultes au château de Montal. Inspirée par les frises en façade du monument, elle guide les participants dans la création de récits personnels à partir de motifs végétaux et symboliques.

– Présentation de l’artiste et de son univers

– Observation des frises du château

– Séance de dessin encadrée

– Restitution des créations

Château de Montal

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie

English :

As part of Printemps du Dessin, children’s literature illustrator Anne Rouquette leads a drawing workshop for adults at Château de Montal. Inspired by the friezes on the monument’s facade, she guides participants in the creation of personal narratives based on plant and symbolic motifs.

German :

Im Rahmen des Printemps du dessin leitet Anne Rouquette, Illustratorin für Kinderliteratur, einen Zeichenworkshop für Erwachsene im Château de Montal. Inspiriert von den Friesen an der Fassade des Monuments leitet sie die Teilnehmer an, persönliche Geschichten anhand von pflanzlichen und symbolischen Motiven zu erschaffen.

Italiano :

Nell’ambito del festival Printemps du Dessin, Anne Rouquette, illustratrice di letteratura per l’infanzia, organizza un laboratorio di disegno per adulti al Château de Montal. Ispirandosi ai fregi della facciata del monumento, l’autrice guiderà i partecipanti nella creazione di storie personali utilizzando motivi vegetali e simbolici.

Espanol :

En el marco del festival Printemps du Dessin, Anne Rouquette, ilustradora de literatura infantil, imparte un taller de dibujo para adultos en el castillo de Montal. Inspirándose en los frisos de la fachada del monumento, guiará a los participantes en la creación de historias personales a partir de motivos vegetales y simbólicos.

