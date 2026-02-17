Atelier de dessin avec Tatoon Vaux-sur-Mer

Atelier de dessin avec Tatoon

Médiathèque Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

2026-03-07 10:00:00

2026-03-07 12:00:00

2026-03-07

Dessine une femme charismatique de notre temps à la façon de Pénélope Bagieu

Médiathèque Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 11 26 biblio@vaux-atlantique.com

English:

Draw a charismatic woman of our time in the style of Pénélope Bagieu

mis à jour le 2026-02-17