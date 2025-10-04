Atelier de dessin Bibliothèque municipale Allauch

Atelier de dessin Bibliothèque municipale Allauch samedi 4 octobre 2025.

Atelier de dessin Samedi 4 octobre, 14h30 Bibliothèque municipale Bouches-du-Rhône

Sur inscription – Nombre de places limitées – Matériel fourni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Atelier dessin et animations pour les 8-14 ans

Proposé par le collectif d’étudiants de l’École de Condé, cet événement s’adresse aux jeunes de 8 à 14 ans. Au programme : une exposition, une rencontre-dédicaces avec les artistes, un atelier de dessin participatif, ainsi qu’une projection. Une belle occasion de découvrir la création artistique sous plusieurs formes et de s’initier au dessin dans un cadre convivial.

Bibliothèque municipale 164 avenue du Géneral de Gaulle 13190 Allauch Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491104930 https://biblio.allauch.com/ [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@allauch.com »}]

Atelier dessin et animations pour les 8-14 ans

Sabine Porry