Atelier de dessin botanique pour adultes Atelier Rue Bichat Paris samedi 7 février 2026.

À partir de végétaux issus de cueillettes de saison, vous serez guidé.e pas à pas dans un processus d’illustration au trait et en couleurs, où chaque détail devient une porte d’entrée vers l’imaginaire.

Pour cet atelier, nul besoin de savoir « bien dessiner » : on s’autorise à explorer, à écouter sa main et son regard, à laisser émerger une interprétation unique et personnelle du végétal. Vous apprendrez à traduire une plante non pas seulement comme elle est, mais comme elle vous parle.

Lors de l’Atelier vous pourrez déguster la Tisane Inverno et le Chocolat Botanique !

L’atelier se conclura par une mise en valeur de vos créations dans un joli sous-verre, pour repartir avec une œuvre finie.

Tout le matériel est fourni.

Un atelier artistique et convivial autour de la botanique.
Le samedi 07 février 2026
de 10h00 à 12h00
payant

50 €

Tout public.

Atelier Rue Bichat Rue Bichat  75010 Paris
https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-dessin-botanique-pour-adultes-8016


