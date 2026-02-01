Atelier de dessin botanique pour adultes Atelier Rue Bichat Paris

À partir de végétaux issus de cueillettes de saison, vous serez guidé.e pas à pas dans un processus d’illustration au trait et en couleurs, où chaque détail devient une porte d’entrée vers l’imaginaire.

Pour cet atelier, nul besoin de savoir « bien dessiner » : on s’autorise à explorer, à écouter sa main et son regard, à laisser émerger une interprétation unique et personnelle du végétal. Vous apprendrez à traduire une plante non pas seulement comme elle est, mais comme elle vous parle.

Lors de l’Atelier vous pourrez déguster la Tisane Inverno et le Chocolat Botanique !

L’atelier se conclura par une mise en valeur de vos créations dans un joli sous-verre, pour repartir avec une œuvre finie.

Tout le matériel est fourni.

Un atelier artistique et convivial autour de la botanique.

Le samedi 07 février 2026

de 10h00 à 12h00

payant

50 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-07T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T10:00:00+02:00_2026-02-07T12:00:00+02:00

Atelier Rue Bichat Rue Bichat 75010 Paris

https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-dessin-botanique-pour-adultes-8016



