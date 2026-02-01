Atelier de dessin botanique pour enfants Atelier Rue Bichat Paris

À partir de végétaux issus de cueillettes de saison, vous serez guidé.e pas à pas dans un processus d’illustration au trait et en couleurs, où chaque détail devient une porte d’entrée vers l’imaginaire.

Pour cet atelier, nul besoin de savoir « bien dessiner » : on s’autorise à explorer, à écouter sa main et son regard, à laisser émerger une interprétation unique et personnelle du végétal. Vous apprendrez à traduire une plante non pas seulement comme elle est, mais comme elle vous parle.

Tout le matériel est fourni.

Un atelier ludique, créatif et pédagogique !

Le mercredi 11 février 2026

de 16h45 à 18h15

payant

35 €

Tout public. A partir de 8 ans.

Atelier Rue Bichat Rue Bichat 75010 Paris

