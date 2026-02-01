Atelier de dessin botanique pour enfants Atelier Rue Bichat Paris
Atelier de dessin botanique pour enfants Atelier Rue Bichat Paris mercredi 11 février 2026.
À partir de végétaux issus de cueillettes de saison, vous serez guidé.e pas à pas dans un processus d’illustration au trait et en couleurs, où chaque détail devient une porte d’entrée vers l’imaginaire.
Pour cet atelier, nul besoin de savoir « bien dessiner » : on s’autorise à explorer, à écouter sa main et son regard, à laisser émerger une interprétation unique et personnelle du végétal. Vous apprendrez à traduire une plante non pas seulement comme elle est, mais comme elle vous parle.
Tout le matériel est fourni.
Un atelier ludique, créatif et pédagogique !
Le mercredi 11 février 2026
de 16h45 à 18h15
payant
35 €
Tout public. A partir de 8 ans.
Atelier Rue Bichat Rue Bichat 75010 Paris
https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-dessin-botanique-pour-enfants-7983?utm_source=parisfr&utm_medium=site&utm_campaign=repost
