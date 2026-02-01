Atelier de dessin botanique pour enfants Atelier Rue Bichat Paris

Atelier de dessin botanique pour enfants Atelier Rue Bichat Paris

Atelier de dessin botanique pour enfants Atelier Rue Bichat Paris mercredi 11 février 2026.

À partir de végétaux issus de cueillettes de saison, vous serez guidé.e pas à pas dans un processus d’illustration au trait et en couleurs, où chaque détail devient une porte d’entrée vers l’imaginaire.

Pour cet atelier, nul besoin de savoir « bien dessiner » : on s’autorise à explorer, à écouter sa main et son regard, à laisser émerger une interprétation unique et personnelle du végétal. Vous apprendrez à traduire une plante non pas seulement comme elle est, mais comme elle vous parle.

Tout le matériel est fourni.

Un atelier ludique, créatif et pédagogique !
Le mercredi 11 février 2026
de 16h45 à 18h15
payant

35 €

Tout public. A partir de 8 ans.

Atelier Rue Bichat Rue Bichat  75010 Paris
https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-dessin-botanique-pour-enfants-7983?utm_source=parisfr&utm_medium=site&utm_campaign=repost


