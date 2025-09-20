Atelier de dessin « Croquez le musée » Musée d’art et d’industrie Saint-Étienne

Atelier de dessin « Croquez le musée » Musée d’art et d’industrie Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Atelier de dessin « Croquez le musée » 20 et 21 septembre Musée d’art et d’industrie Loire

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Ouvrez l’œil sur les détails du bâtiment et du jardin du musée. Comme un étudiant à l’école de dessin du XIXe, observez l’architecture pour mieux la dessiner.

Musée d’art et d’industrie 2 Place Louis Comte, 42000 Saint-Étienne, France Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477497300 https://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr A partir de la relation entre l’art et l’industrie le musée propose une approche concrète de l’histoire et de la création industrielle incarnée dans le patrimoine régional. A travers une muséographie adaptée à différents niveaux, on découvre, étage par étage, les collections d’armes, rubans ou cycles. Des explications claires et animées, rendues interactives par des écrans tactiles, autorisent une visite libre avec des parcours personnalisés. Les approches multiples incitent à une lecture transversale des collections et font appel à des disciplines très variées : arts plastiques et design, histoire, sciences et techniques, anthropologie du travail.

Les expositions temporaires permettent, quant à elles, de contextualiser les collections, de montrer des pièces qui ne peuvent rester en présentation permanente ou de mettre l’accent sur un sujet en rapport avec l’actualité, comme le veut la vocation d’un musée de société : un engagement dans la valorisation du patrimoine et l’ouverture à la créativité. Armes : des premières armes à feu aux armes de chasse et de guerre les plus contemporaines, la collection du musée, enrichie par le dépôt d’armes réglementaires de la Manufacture Nationale d’Armes de Saint-Étienne, rend compte de la créativité des armuriers stéphanois et des productions étrangères. C’est la deuxième collection d’armes en France après celle du musée de l’Armée à Paris. Cycles : en 1886 la première bicyclette française est fabriquée à Saint-Étienne, acte fondateur d’une industrie qui connaîtra une renommée internationale grâce notamment aux produits de Manufrance, Ravat, Automoto…

À travers ses collections, le musée d’Art et d’Industrie rend compte de l’évolution historique, technique et sociale de ce moyen de locomotion tout à fait à l’ordre du jour. La relation corps/machines/usages constitue le fil rouge de la scénographie. Textile : Principal centre créatif du ruban, Saint-Étienne abrite en son musée la plus grande collection de rubans du monde, ainsi que des machines, accessoires, outillages et mobiliers représentatifs de ce savoir-faire traditionnel et de ce milieu professionnel original. Le cachet du ruban s’accorde aux créations haute couture aussi bien qu’à l’innovation technologique. Arts décoratifs : céramiques, émaux, ivoire, miniatures, dessins et esquisses, orfèvrerie, médailles et monnaies composent également la collection historique du musée, propres à inspirer les dessinateurs de rubans ou les graveurs sur armes œuvrant dans les industries d’art stéphanoises. Arts graphiques et archives publicitaires témoignent des savoir-faire commerciaux des manufactures et maisons de commerce telles Manufrance et Casino. Tramway : ligne T1 ou T3 arrêt Bourse du travail ou Anatole France. Stationnement : place Louis Comte ou parking des Ursules.

