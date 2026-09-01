Informations pratiques

Champagnac-la-Rivière

Atelier de dessin et de BD pour les 7 à 14 ans.

Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-11-18 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-10-07 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16

Venez apprendre à dessiner et faire des bandes dessinée avec Remi Maligne. Rendez-vous tous les mercredis de 14h30 à 16h hors vacances scolaires. .

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 73 83 46 contact.remimaligne@gmail.com

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English : Atelier de dessin et de BD pour les 7 à 14 ans.

L’événement Atelier de dessin et de BD pour les 7 à 14 ans. Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Ouest Limousin