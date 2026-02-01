Atelier de dessin et d’écriture avec l’artiste Manoela Prates Troyes

Atelier de dessin et d'écriture avec l'artiste Manoela Prates

Atelier de dessin et d’écriture avec l’artiste Manoela Prates Troyes samedi 28 février 2026.

Atelier de dessin et d’écriture avec l’artiste Manoela Prates

Centre d’art contemporain Passages Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 11:00:00
fin : 2026-02-28 13:00:00

Date(s) :
2026-02-28

Vous mêlerez plusieurs pratiques créatives du dessin à l’écriture en passant par la réalisation de votre propre carnet.

A partir de 15 ans
Gratuit -Sur inscription   .

Centre d’art contemporain Passages Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27  accueil@cac-passages.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de dessin et d’écriture avec l’artiste Manoela Prates Troyes a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne