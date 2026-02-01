Atelier de dessin et d’écriture avec l’artiste Manoela Prates

Centre d’art contemporain Passages Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 11:00:00

fin : 2026-02-28 13:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Vous mêlerez plusieurs pratiques créatives du dessin à l’écriture en passant par la réalisation de votre propre carnet.



A partir de 15 ans

Gratuit -Sur inscription .

Centre d’art contemporain Passages Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de dessin et d’écriture avec l’artiste Manoela Prates Troyes a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne