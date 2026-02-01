Atelier de dessin et d’illustration pour enfants Espace Bayles Isle
Atelier de dessin et d’illustration pour enfants Espace Bayles Isle samedi 28 février 2026.
Atelier de dessin et d’illustration pour enfants
Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
Dans le cadre du 37ème Salon du Livre Jeunesse, venez participer à un atelier de dessin et d’illustration à destination des enfants en présence de Léa Le Marec.
En plus de découvrir le métier d’illustrateur, vous pourrez vous initier à la création d’une illustration à partir d’un texte.
Sans inscriptions au préalable.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15
