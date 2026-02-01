Atelier de dessin et d’illustration pour enfants Espace Bayles Isle

Atelier de dessin et d’illustration pour enfants

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Dans le cadre du 37ème Salon du Livre Jeunesse, venez participer à un atelier de dessin et d’illustration à destination des enfants en présence de Léa Le Marec.

En plus de découvrir le métier d’illustrateur, vous pourrez vous initier à la création d’une illustration à partir d’un texte.

Sans inscriptions au préalable.

