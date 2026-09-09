Atelier de dessin « L’évolution du vitrail », Église Saint-Amand, Chauvency-le-Château

Informations pratiques

Atelier de dessin « L’évolution du vitrail » 19 et 20 septembre Église Saint-Amand Meuse

Évènement gratuit. L’ensemble du matériel est mis à disposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

A travers la pratique du dessin, venez étudier les différents styles artistiques employés dans les vitraux au XXe siècle.

Église Saint-Amand 13 rue Saint-Amand 55600 Chauvency-le-Chateau Chauvency-le-Château 55600 Meuse Grand Est Reconstruite et agrandie en 1858, l’église est dédiée à saint Amand de Maastricht, saint patron des brasseurs et marchands de vin, métiers autrefois très présents sur le territoire. Chauvency-le-Château comptait autrefois deux brasseries et une distillerie, témoins de cette activité florissante.

A travers la pratique du dessin, venez étudier les différents styles artistiques employés dans les vitraux au XXe siècle.

© Odeline Cheron