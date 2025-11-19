Atelier de dessin manga Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Atelier de dessin manga Bibliothèque Astrid Lindgren Paris mercredi 19 novembre 2025.

Joie, tristesse, surprise, peur, colère… Un·e mangaka de Quartier Japon proposera les bases pour représenter les émotions chez les personnages de manga.

À vos crayons !

Pour les 9-14 ans.

Dans le cadre de la programmation des Mordus du manga 2025.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Inscriptions ouvertes deux semaines à l’avance.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/