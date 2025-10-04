Atelier de dessin manga Médiathèque Gaston Baissette Mauguio

Atelier de dessin manga Médiathèque Gaston Baissette Mauguio samedi 4 octobre 2025.

Atelier de dessin manga Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Gaston Baissette Hérault

Pour les 8/10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Apprends à créer ton propre personnage, à maîtriser les expressions et les bases du style manga.

Animé par Boloniaise, jeune mangaka.

Médiathèque Gaston Baissette 106 BOULEVARD DE LA LIBERTE 34130 Mauguio Mauguio 34130 Hérault Occitanie 0467295089 http://www.mediatheque.mauguio-carnon.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 29 50 89 »}]

Apprends à créer ton propre personnage, à maîtriser les expressions et les bases du style manga.

@boloniaise