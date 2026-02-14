Atelier de dessin, Médiathèque de Salindres, Salindres

Atelier de dessin Mardi 24 février, 10h00 Médiathèque de Salindres Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T10:00:00+01:00 – 2026-02-24T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-24T10:00:00+01:00 – 2026-02-24T12:00:00+01:00

Dès 6 ans.

Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}]

Animé par Les P’tits Artistes. Enfants Dessin