Atelier de dessin

Espace Mario Alvarado Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-07

Atelier animé par Marie Corail.Familles

2 ateliers propsés par la médiathèque et animés par Marie Corail sur le thème Manga et folklore japonais . .

Espace Mario Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

as part of the Parenthèse program, the Mézières library invites you to a theater workshop.

L’événement Atelier de dessin Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2025-12-27 par Destination Brenne