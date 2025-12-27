Atelier de dessin Mézières-en-Brenne

Atelier de dessin Mézières-en-Brenne samedi 24 janvier 2026.

Atelier de dessin

Espace Mario Alvarado Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24 16:30:00

Date(s) :
2026-01-24 2026-02-07

Atelier animé par Marie Corail.Familles
2 ateliers propsés par la médiathèque et animés par Marie Corail sur le thème Manga et folklore japonais .   .

Espace Mario Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67  bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

English :

as part of the Parenthèse program, the Mézières library invites you to a theater workshop.

