Atelier de dessin Mézières-en-Brenne
Atelier de dessin Mézières-en-Brenne samedi 24 janvier 2026.
Atelier de dessin
Espace Mario Alvarado Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24 16:30:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-02-07
Atelier animé par Marie Corail.Familles
2 ateliers propsés par la médiathèque et animés par Marie Corail sur le thème Manga et folklore japonais . .
Espace Mario Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
as part of the Parenthèse program, the Mézières library invites you to a theater workshop.
L’événement Atelier de dessin Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2025-12-27 par Destination Brenne