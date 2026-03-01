ATELIER DE DESSIN MODÈLE VIVANT ET NATURE MORTE Saint-Martin-de-Boubaux

ATELIER DE DESSIN MODÈLE VIVANT ET NATURE MORTE

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Rendez-vous pour un atelier dessin du modèle vivant et nature morte. Atelier ouverte à toutes et à tous ! Si vous souhaitez manger après l'atelier, c'est mieux de réserver.

Rendez-vous samedi 21 mars à 15h pour un atelier dessin du modèle vivant et nature morte. Atelier ouverte à toutes et à tous !

Si vous souhaitez manger après l’atelier, c’est mieux de réserver au 09 87 52 69 63 .

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com

English :

Join us for a still life and life model drawing workshop. Open to all! If you wish to eat after the workshop, it’s best to reserve.

