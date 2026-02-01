ATELIER DE DESSIN NATURALISTE MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse
ATELIER DE DESSIN NATURALISTE MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse mercredi 25 février 2026.
ATELIER DE DESSIN NATURALISTE
MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-03-04 16:50:00
Date(s) :
2026-02-25 2026-03-04
Pendant les vacances, dessinez les spécimens des réserves du Muséum lors d’un atelier amusant, au Labo du Muséum.
Les collections du Muséum sortent des réserves pour vous !
Vous pouvez dessiner des spécimens, et vous initier à la technique du lavis ou de l’aquarelle, accompagné d’un médiateur plasticien.
Bon à savoir
– 25 février (de 6 à 12 ans) & 4 mars (à partir de 10 ans)
– Inscription en ligne et au guichet
– Atelier inclus dans le billet d’entrée
– Lieu de rendez-vous départ des visites 12 .
MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 museum@toulouse-metropole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the vacations, draw specimens from the Museum’s reserves in a fun workshop at the Labo du Muséum.
L’événement ATELIER DE DESSIN NATURALISTE Toulouse a été mis à jour le 2026-02-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE