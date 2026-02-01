ATELIER DE DESSIN NATURALISTE MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse

ATELIER DE DESSIN NATURALISTE

MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-03-04 16:50:00

Pendant les vacances, dessinez les spécimens des réserves du Muséum lors d’un atelier amusant, au Labo du Muséum.

Les collections du Muséum sortent des réserves pour vous !

Vous pouvez dessiner des spécimens, et vous initier à la technique du lavis ou de l’aquarelle, accompagné d’un médiateur plasticien.

– 25 février (de 6 à 12 ans) & 4 mars (à partir de 10 ans)

– Inscription en ligne et au guichet

– Atelier inclus dans le billet d’entrée

MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 museum@toulouse-metropole.fr

English :

During the vacations, draw specimens from the Museum’s reserves in a fun workshop at the Labo du Muséum.

