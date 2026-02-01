Atelier de dessins pour les 11-18 ans Médiathèque Ephémère Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère
Atelier de dessins pour les 11-18 ans Médiathèque Ephémère Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère mercredi 11 février 2026.
Début : 2026-02-11 10:15:00
fin : 2026-02-11 12:15:00
Découvre les techniques pour améliorer tes dessins. Invente tes couleurs, donne de la lumière à tes créations et imagine des compositions originales.
Médiathèque Ephémère Simone de Beauvoir 20 rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
English :
Discover techniques to improve your drawings. Invent your own colors, give light to your creations and imagine original compositions.
