Atelier de Détection de Potentiel dans le Secteur Industrie : Donnez un nouvel élan à votre parcours professionnel ! Agence RENNES OUEST Rennes Mardi 8 juillet, 08h45 Ille-et-Vilaine

Vous êtes en reconversion ? En recherche d’emploi ? Vous cherchez des pistes pour vous orienter vers une formation ou vers un domaine porteur d’emplois ? Rejoignez-nous pour un événement dédié à la découverte de votre potentiel dans le secteur de l’industrie ! Pourquoi participer ?- Découverte de Talents : Identifiez vos compétences et talents cachés à travers des exercices pratiques et des tests d’évaluation.- Sessions Interactives : Participez à des ateliers interactifs conçus pour vous soutenir dans la reconnaissance et la valorisation de votre potentiel.- Informations Exclusives : Accédez à des informations exclusives sur les tendances actuelles du marché de l’emploi dans l’industrie.

– Accueil et Présentation : Inscription et introduction aux objectifs de l’atelier.- Évaluations de Compétences : Tests et exercices de groupe pour identifier vos points forts.- Présentation du marché du travail secteur Industrie : opportunités d’emploi, prochains événements recrutements…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-08T08:45:00.000+02:00

Fin : 2025-07-08T12:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/457651

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine