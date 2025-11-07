Atelier de Détection de Potentiel dans le Secteur Industrie : Donnez un nouvel élan à votre parcours professionnel ! Agence RENNES OUEST Rennes Vendredi 7 novembre, 08h00 Ille-et-Vilaine

Vous êtes en reconversion ? En recherche d’emploi ? Vous cherchez des pistes pour vous orienter vers une formation ou vers un domaine porteur d’emplois ? Rejoignez-nous pour un événement dédié à la découverte de votre potentiel dans le secteur de l’industrie ! Pourquoi participer ? – Découverte de Talents : Identifiez vos compétences et talents cachés à travers des exercices pratiques et des tests d’évaluation. – Sessions Interactives : Participez à des ateliers interactifs conçus pour vous sout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-07T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T11:00:00.000+01:00

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine