Atelier de distillation Lavande Aspic Les Producteurs en Herbes Goujounac

Atelier de distillation Lavande Aspic

Les Producteurs en Herbes, 1465 route du Gagnoulat, Goujounac, Lot

Date: 21 juillet 2025, 10:00-13:00

fin : 2025-07-21 13:00:00

2025-07-21

L’atelier se déroule au moment où la lavande aspic est à son apogée. Vous découvrirez cette plante par une balade dans le jardin et une cueillette sensorielle.

Ensuite, place à la distillation à la vapeur d’eau, un savoir-faire ancestral dévoilant les arômes subtils et les propriétés de la lavande. Le fonctionnement de l’alambic et les étapes de transformation seront expliqués lors d’une distillation en direct. Vous explorerez les bienfaits de la lavande aspic sous toutes ses formes, pour une expérience riche et naturelle.

En fin d’atelier, chaque participant repart avec une eau florale, souvenir précieux à utiliser au quotidien.

10h Cueillette

Suivi de l’initiation à la distillation

Tarif: 25 EUR. Réservation obligatoire. Places limitées.

Les Producteurs en Herbes 1465 route du Gagnoulat Goujounac 46250 Lot Occitanie

English :

The workshop takes place when Spike lavender is at its peak. You’ll discover this plant through a stroll in the garden and a sensory harvest.

Then it’s time for steam distillation, an age-old skill that reveals the subtle aromas and properties of lavender. A live distillation session will explain how the alembic works and the stages of processing. You’ll explore the benefits of lavender aspic in all its forms, for a rich, natural experience.

At the end of the workshop, each participant leaves with a floral water, a precious souvenir for everyday use.

German :

Der Workshop findet zur Zeit der Blütezeit des Aspiklavendels statt. Sie lernen die Pflanze bei einem Spaziergang durch den Garten und einer sensorischen Ernte kennen.

Danach geht es an die Wasserdampfdestillation, eine alte Handwerkskunst, die die subtilen Aromen und Eigenschaften des Lavendels enthüllt. Während einer Live-Destillation werden die Funktionsweise des Destillierapparats und die einzelnen Schritte der Verarbeitung erläutert. Sie werden die Vorteile von Lavendel in all seinen Formen erforschen, um eine reiche und natürliche Erfahrung zu machen.

Am Ende des Workshops nimmt jeder Teilnehmer ein Blütenwasser mit nach Hause, ein wertvolles Souvenir für den täglichen Gebrauch.

Italiano :

Il laboratorio si svolge quando la lavanda Spike è al suo massimo splendore. Scoprirete questa pianta passeggiando nel giardino e raccogliendola con i sensi.

Poi è il momento della distillazione a vapore, un’abilità antica che rivela i sottili aromi e le proprietà della lavanda. Il funzionamento dell’alambicco e le fasi di lavorazione saranno spiegate durante una sessione di distillazione dal vivo. Esplorerete i benefici dell’aspic di lavanda in tutte le sue forme, per un’esperienza ricca e naturale.

Alla fine del workshop, ogni partecipante lascerà un’acqua floreale, un prezioso souvenir per l’uso quotidiano.

Espanol :

El taller tiene lugar cuando la lavanda Spike está en su apogeo. Descubrirá esta planta dando un paseo por el jardín y recolectándola con los sentidos.

A continuación, será el momento de la destilación al vapor, un arte milenario que revela los sutiles aromas y propiedades de la lavanda. Durante una sesión de destilación en directo se le explicará el funcionamiento del alambique y las fases de elaboración. Explorará los beneficios del aspic de lavanda en todas sus formas, para una experiencia rica y natural.

Al final del taller, cada participante se irá con un agua floral, un precioso recuerdo para el uso cotidiano.

