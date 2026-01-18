Atelier de doublage humoristique Au Chat Noir Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-25 20:30 – 21:30

Gratuit : non 15 € 15 € Réservation obligatoire : https://www.onparticipe.fr/b/JHgAJnFS Tout public

Participez à un atelier de doublage humoristique sur des extraits de films et séries cultes, dans une ambiance conviviale et pleine de fou rire ! Accompagnés par deux animateurs professionnels, Eymeric Pichon et Yannick Théobald, les participants prêtent leur voix à des personnages connus du grand public sur des extraits de films, séries cultes et dessins animés.Les participants passent un moment unique, seuls, en duo ou en groupe, guidés par nos animateurs pour travailler l’interprétation, la synchronisation et l’expression des émotions. Moments de fun avec du détournement et de l’improvisation pour libérer votre créativité. Rires garantis ! Cet atelier est aussi l’occasion de partager notre passion avec vous et de rendre cet univers accessible au plus grand nombre. Tout public à partir de 12 ans Dimanche 25 janvier 2026, 3 séances proposées :de 19h à 20hde 20h30 à 21h30de 22h à 23h

Au Chat Noir Nantes 44000





Afficher la carte du lieu Au Chat Noir et trouvez le meilleur itinéraire

