Atelier de fabrication de badges personnalisés Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer
Atelier de fabrication de badges personnalisés Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer vendredi 17 avril 2026.
La Plaine-sur-Mer
Atelier de fabrication de badges personnalisés
Médiathèque Joseph Rousse 1 Rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Atelier créatif à La Plaine-sur-Mer badges personnalisés pour tous
Venez libérer votre créativité lors de notre atelier de fabrication de badges personnalisés à La Plaine-sur-Mer ! Grâce à des outils simples et ludiques, vous pourrez créer des badges uniques, colorés et à votre image. Cet atelier est ouvert à tous, quel que soit votre niveau artistique enfants, adolescents ou adultes. Laissez parler votre imagination et repartez avec un souvenir fait de vos propres mains !
Au programme
Découverte des techniques de création de badges
Conception et personnalisation de votre design
Fabrication de votre badge original et coloré
Conseils et accompagnement pour stimuler votre créativité
Infos pratiques
Tout public
Durée h
Gratuit sur réservation
Aucun prérequis nécessaire, juste l’envie de créer et de s’amuser !
Découvrez ici tous les évènements programmés à la Plaine sur Mer .
Médiathèque Joseph Rousse 1 Rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr
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English :
Creative workshop in La Plaine-sur-Mer: personalized badges for everyone
L’événement Atelier de fabrication de badges personnalisés La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic
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