Atelier de fabrication de badges personnalisés Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer

Atelier de fabrication de badges personnalisés

Médiathèque Joseph Rousse 1 Rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Atelier créatif à La Plaine-sur-Mer badges personnalisés pour tous

Venez libérer votre créativité lors de notre atelier de fabrication de badges personnalisés à La Plaine-sur-Mer ! Grâce à des outils simples et ludiques, vous pourrez créer des badges uniques, colorés et à votre image. Cet atelier est ouvert à tous, quel que soit votre niveau artistique enfants, adolescents ou adultes. Laissez parler votre imagination et repartez avec un souvenir fait de vos propres mains !

Au programme

Découverte des techniques de création de badges

Conception et personnalisation de votre design

Fabrication de votre badge original et coloré

Conseils et accompagnement pour stimuler votre créativité

Infos pratiques

Tout public

Durée h

Gratuit sur réservation

Aucun prérequis nécessaire, juste l’envie de créer et de s’amuser !

Découvrez ici tous les évènements programmés à la Plaine sur Mer .

Médiathèque Joseph Rousse 1 Rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

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English :

Creative workshop in La Plaine-sur-Mer: personalized badges for everyone

L’événement Atelier de fabrication de badges personnalisés La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic