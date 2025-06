Atelier de fabrication de baume réparateur – Saint-Jean-et-Saint-Paul 20 juin 2025 07:00

Aveyron

Atelier de fabrication de baume réparateur St-Jean d’Alcas Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Victoria Linhares, praticienne en herboristerie, vous enseignera comment fabriquer ce baume de soin.

Avec des bases théoriques sur la phytochimie et avec des produits naturels et bio. Vous allez avoir les bases pour confectionner votre baume apaisant pour les peaux irritées.

Chaque personne sortira avec son baume (30 ml) et un livret.

14h-17h, à la Graange aux Marnes

Inscriptions demandées par téléphone ou par mail.

Dans le cadre du programme TIMS du Parc Naturel Régional des Grand Causse .

St-Jean d’Alcas

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 35 50 info@parc-grands-causses.fr

English :

Herbalist Victoria Linhares will teach you how to make this healing balm.

German :

Die Kräuterpraktikerin Victoria Linhares wird Ihnen zeigen, wie Sie diesen pflegenden Balsam herstellen können.

Italiano :

L’erborista Victoria Linhares vi insegnerà a preparare questo balsamo curativo.

Espanol :

La herborista Victoria Linhares le enseñará a elaborar este bálsamo curativo.

L’événement Atelier de fabrication de baume réparateur Saint-Jean-et-Saint-Paul a été mis à jour le 2025-06-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)