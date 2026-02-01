Atelier de fabrication de bougies Le Rucher de Nanou Saint-Maurice-sur-Moselle

Atelier de fabrication de bougies

Le Rucher de Nanou 12 rue du Mont Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-03-04

Petite virée en famille, profitez de vos vacances pour découvrir le rucher réalisation d’une bougie et dégustation de miels pour une initiation réussie. Une façon ludique de découvrir la vie des abeilles. Présence d’un responsable obligatoire par famille, animation réservée aux familles avec enfants. Réservation le soir pour le lendemain par téléphone. Dès 5 ans.Tout public

Take advantage of your vacation to discover the apiary: make a candle and taste some honey for a successful introduction. A fun way to discover the life of bees. One beekeeper per family required, activity reserved for families with children. Reservations by phone in the evening for the following day. Ages 5 and up.

L’événement Atelier de fabrication de bougies Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-02-03 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES